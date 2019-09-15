مشاهدة مباراة الدحيل والريان بث مباشر

يستضيف اليوم الأحد فريق الدحيل على ملعب استاد عبد الله بن خليفة نظيره والريان، التي ستقام اليوم بالجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

وفي وقت سابق، أكَّد أدميلسون دا سيلفا، مهاجم الدحيل، أنَّ مواجهة الريان، لن تكون سهلة، خاصة وأن الدحيل سيدخلها بعد تعادل أخير خرج به أمام العربي بالجولة الماضية.

وقال أدميلسون، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "المباراة مهمة لنا ونعرف أننا سنواجه خصمًا صاحب قيمة كبيرة ولاعبين مميزين، لكننا نركز على الظهور بالشكل المعروف عنا واستغلال الفرص التي تلوح لنا".

وتابع "من جانبي سأحاول أن أقدم العون للفريق، وأستغل مهاراتي وسرعتي من أجل خدمة الفريق، ومساعدة زملائي في تحقيق النتيجة التي نتطلع إليها وهي الانتصار".

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وتبث مباراة الدحيل والريان عبر قناة الكاس، يدير مباراة الدحيل والريان، الحكم سلمان الفلاحي.

وتنطلق مباراة الدحيل والريان في تمام الساعة 16:05 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ، 17:05 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 14:05 بتوقيت جرينتش.