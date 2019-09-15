رابط موقع استعلام نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية 2019 برقم الاستمارة 

أعلنت وزارة التعليم العالي في السودان اليوم الأحد، عن نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية وبات طلاب وطالبات السودان في البحث عن النتائج من الساعات الماضية وشهدت عمليات البحث توافداً كبيراً عبر أيقونة البحث الأشهر عالمياً “جوجل” ونظراً قلق وتوتر أولياء الأمور والطلاب.

وكشفت وزارة التربية والتعليم السودانية خلال تصريح لها القنوات الرسمية بأن النتائج سيتم اعتمادها خلال الساعات القادمة ونحن نتابع معكم عبر وكالة سوا الاخبارية لتقديم رابط نتائج قبول شواغر الجامعات السودانية بالاسم فقط.

وتقدم الطلاب والطالبات بالسودان لشواغر القبول بالجامعات في منتصف شهر يوليو وعليه جاء بيان وزارة التعليم العالي والبحث العالمي أن النتائج على وشك الإعلان وأن مرحلة تصحيح ومراجعة الدرجات ورصد النسبة المئوية من نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية تم الانتهاء منها رسمياً خلال الآونة الاخيرة ونحن بصدد اعتمادها رسمياً برقم الاستمارة.

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نتائج شواغر القبول بالجامعات السودانية 2019 إضغط هنــــــــا

ويذكر أن تلك النتائج خاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة بالسودان دور ثاني، ويتم استخراجها حسب الولاية فنجد ان اثناء الدخول للموقع للحصول على النتيجة يتم ادخال رقم الاستمارة واسم الطالب واسم الولاية التابع لها وبمجرد تسجيل البيانات المطلوبة تظهر أيقونة عرض النتيجة ولكن حتى الآن لاتزال نتيجة الشواغر للجامعات السودانية مُقيداً ولم يتم الإعلان عنه رسمياً.