شاهد: هذا ماقالته عائلة الحارثي لأسرة قاتل ابنهم؟

تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، من زيارة شقيق خويتم الحارثي الى عائلة مسعود الطفل الذي تسبب بموت ابن اخيه، ويظهر في الفيديو عفو كامل للعائلة عن قاتل ابنهم.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها شقيق خويتم الحارثي لعائلة الطفل سعود، ليؤكد لأسرة الجاني بأن " ابنكم ابننا"، وداعيا له كل التوفيق وأن يرى الطفل سعود في مكانة عالية، وأن ماوقع كان قضاء وقدر وليس ناجمًا عن أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين ".

قد كان الطالب معتز خويتم الحارثي، يبلغ من العمر 12 عاماً، طالب سعودي في المرحلة الابتدائية، توفي إثر مشاجرة وقعت في مدرسته مع زميله سعود، وتم وفاته على الفور، في حين أن اعلن والده تنازله عن القصاص لوجه الله، وفقاً لإرم نيوز

ومؤخراً منح رجل الأعمال سعد بن سفران العرابي، قطع أرض في مكة المكرمة، ومؤكداً على نبل أخلاق والد الطفل المقتول الذي يعرفه منذ 20 سنة، حيث أنه ضرب مثالًا نادرًا في الرحمة، خاصة بعد رفضه الملايين التي عرضت عليه.