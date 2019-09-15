تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي اليوم الاحد في المملكة العربية السعودية، نبأ وفاة نجلاء السليمان، حيث يبحث الكثير من الرواد التواصل الآلاف التعرف عليها وعلى السيرة الذاتية لها، وهي التي كانت الشاعرة حصة العتيبية قد نعتها على صفحتها الخاصة بها على تويتر.

وأكّدت انّها صديقة من صديقاتها المقربة، فطلبت من المتابعين الدعاء لها، ذلك اليوم الاحد الخامس عشر من شهر سبتمبر 2019.

وتصدر وسم وفاة نجلاء السليمان على ترند التدوين المصغر تويتر، فكان الآلاف منهم من دعى لها بالرحمة والمغفرة، ومنهم من تساءل عن حقيقة وفاتها، والبعض الآخر تساءل حول حقيقة وفاة نجلاء السليمان.

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نجلاء السليمان هي صديقة الشاعرة السعودية المعروفة “حصة العتيبية” ولم يرد أي من التفاصيل أو المعلومات التي تخصّها سواء على صفحة حصة العتيبية أو غيرها من الصحفات الأخرى، وفي حال ورد جديد بخصوص وفاة نجلاء السليمان فإنّ الأخبار ستكون في متناول أيديكم على الفور.

ورد بخصوص التساؤل الذي كان قد شغل الكثير وهو “من هي نجلاء السليمان” بأنّها شاعرة سعودية لها بعض الكتابات التي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا التي لطالما لاقت الكثير من الاعجاب من قبل متابعي الأعمال الأدبية والشعرية.

ونعت الشاعرة حصة العتيبي من خلال تغريدتها صديقتها نجلاء السليمان وطلبت الدعاء لها، حيث سيصلى عليها اليوم الأحد.