شاهد: شبان يتحرشون بفتيات في الكويت

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ،اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي واللفظي بفتيات خلال تسوقهن بأحد المجمعات التجارية وسط العاصمة، وأثار المقطع استهجان العديد من رواد مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة المتحرشين.

وعلق صاحب حساب ”انفصام بالشخصية“ وقوع حوادث التحرش إلى قلة وجود أماكن ترفيهية في الكويت، معلقًا على حادثة التحرش بالقول: ”المجمعات التجارية أصبحت معقل المراهقين لقلة المرافق الترفيهية في الكويت“.

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وطالب عبدالوهاب مصلح الشمري بفرض أقصى العقوبات على المتحرشين، وغرد قائلًا: ”لا حول ولا قوة إلا بالله المفروض يفرضون عليهم أقصى العقوبات“.

وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الجهات المعنية لملاحقة المعتدين على الفتاة للحد من ذلك.