الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في السعودية 2020 _ التقويم الدراسي 1441

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي 1441 – 2020، حيث تختلف مواعيد الإجازات في كل عام داخل المملكة، بالإضافة إلى موعد الإجازات المدرسية في العام الدراسي الجديد على أن تبدأ الإجازات الرسمية لهذا العام الدراسي 1441 – 2020 بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر فيما يتوافق مع شهر يونيو 2020 / شوال 1441.

وتم الإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني 1441 بالمملكة على أن يكون يوم 23 سبتمبر 2019 وهو تاريخ ثابت في كل عام حيث تم توحيد الأراضي السعودية في هذا التاريخ وضمها إلى كافة المملكة العربية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية فسيكون يوم و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441 – 2020 يوم 22 ديسمبر 2019 و الموافق 25 ربيع أخر 1441.

لتبدأ إجازة منتصف العام يوم 7 جمادي الأول 1441، كما ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة يوم 24 جمادي الأول 1441 وستبدأ الاختبارات يوم 10 شوال 1441 لتبدأ إجازة نهاية العام يوم 19 من نفس الشهر.

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التقويم الدراسي 1441 – 2020 في المملكة السعودية



موعد عودة المدارس بالمملكة العربية السعودية