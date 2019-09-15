تعرف على مخلّص الحيوانات الأليفة

من خلال شغفه وحب للحيوانات الأليفة، بدأت رحلته مع الحيوانات عندما وجد قطة تعاني من انتفاخ كبير في أحد ساقيها، قام بصنع جهاز صغير يتم إلصاقه بسيقان القطة لتستطيع ان تمشي، وبعد 6 اشهر تمكن من إيجاد شخص يتكفل برعايتها.

هكذا بدأ الشاب أحمد المناعي عشريني من عمره، التعرف الى عالم الحيوانات، وكيفية الاهتمام بهم، حتى وجه دعوة لأحد الصفحات الخاصة بالحيوانات بأنه مستعد لصنع اجهزة للحيوانات "كرسي متحرك" تساعدهم على المشي خاصة الذين يعانون من كسر.

يضيف أحمد "لاقت الدعوة رواجا كبيرا بعد أن نشرت صورا لقطة إحدى السيدات بعد أن ساعدتها على المشي من خلال جهاز صنعته.

وبدأت فكرة التونسي احمد تأخذ وتنشر بشكل أكبر بين صفحات الحيوانات، وبعد ذلك قام بتطوير على الجهاز ونشر صورته على منصات التواصل الاجتماعي، فيقول إنه فوجئ صباح اليوم التالي بكم رهيب من التعليقات والتفاعلات الإيجابية من جميع البلدان العربية.

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يتابع أحمد واصفاً شعوره بعد نجاحه في التعريف بجهازه "كنت أشعر بفخر كبير عندما أرى صور جهاز المشي ينتشر بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، أنا سعيد أولاً بدعاء الخير من الناس وسعيد لأنني أساهم في نشر ثقافة الاهتمام بالحيوانات في جميع أرجاء العالم العربي.

و يضيف أحمد المناعي"من أكثر الأشياء التي شكلت دافعا لي للمضي قدما في هذا العمل الإنساني ما ينتشر على بعض المواقع من فيديوهات لتعذيب حيوانات في بعض الأحيان، وأشعر بالخجل من كوني إنساناً، وهو ما خلق لدي شعورا بالمسؤولية تجاه هذه الكائنات الضعيفة، وفقاً لموقع سبوتنيك

تعتبر الحيوانات جزءا لا يتجزأ من حياة أحمد لكن جزء آخر بدأ بالنمو في حياة أحمد وهي فن الكارتون وصور المتحركة فهو اليوم أصبح من معدي هذا النوع من المسلسلات كما أنه أسس قناة على اليوتيوب لنشر أعماله.