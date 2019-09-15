هاني شاكر يوجه رسالة لعاصي الحلاني

وجه الفنان ونقيب المهن الموسيقى في مصر هاني شاكر، عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام رسالة لصديقه الفنان اللبناني عاصي الحلاني وذلك عقب الحادث الأخير الذي تعرض له وتسبب في كسر وخدوش في جسمه.

ونشر هاني شاكر عبر منصة الانستغرام، صورةً لصديقه عاصي الحلاني وكتب معلقاً :" أخي الحبيب عاصي الحلاني ألف سلامة ليك يا حبيبي وإن شاء الله تعود قريباً لجمهورك ولكل محبينك أحسن مما كنت بإذن الله، وفقاً لموقع لها .

يشار إلى أن الفنان عاصي الحلاني تعرض لحادث مؤسف، في وقت سابق، حيث سقط عن ظهر حصانه في المزرعة الخاصة به، مما أدى لإصابته ونقله الى مستشفى لتلقي العلاج وقد تبين لتعرضه لخدوش وكسر في اصبع يده الشمال، وعلى وجه آثار انتفاخات واضحة جداً وآلام شديد، موضحةً أن بعد غياب الوعي لمدة يومين متتاليين.