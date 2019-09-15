السعودية: رابط التقديم لوظائف قوات أمن المنشآت 1441

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد بدء استقبالها لطلبات تسجيل قوات أمن المنشآت على رتبة جندي حتى تاريخ 20 محرم الجاري طبقاً للشروط التي أعلنت عنها الداخلية.

رابط التقديم لرتبة جندي في قوات أمن المنشآت

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كما حدَّدت الوزارة عددًا من الشروط، تتمثّل في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مُخِلّة بالشرف والأمانة، وأن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

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كما اشترطت الوزارة ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم، بالتناسب مع الوزن، وألا يكون المتقدّم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون موظفًا في جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم كل إجراءات واختبارات القبول، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، بحسب "عاجل السعودية".

وتتلخص مهام قوات أمن المنشآت بتوفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية وإجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفنيش سواء للأشخاص أو الآلات والمشاركة في إعداد خطط الحماية الامنية للمنشآت والقيام بتحليل المخاطر الأمنية حول المنشأة وإعداد الخطط اللازمة لتفاديها وإيجاد حلول لها في حال وقوعها.