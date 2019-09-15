حقيقة وفاة شاذلية فرحات زوجة الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الراحل

كشفت مصادر إعلامية محلية، صباح يوم الأحد 15 / 9 / 2019 عن حقيقة خبر وفاة شاذلية فرحات زوجة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي بعد صراع مع المرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونقلت المصادر عن نجل شاذلية فرحات، حافظ قائد السبسي أنه كتب عبر حسابه في تويتر : "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة، انا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله".

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وتلقى التونسيون خبر وفاة شاذلية فرحات السيدة الأولى في البلاد سابقا أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية، حيث انسحب مرشحين اثنين وتبقى 24 آخرين، والمنسحبان هما محسن المرزوقي وسليم الرياحي.

يذكر أن شاذلية سعيدة فرحات السبسي، ولدت يوم الأول من شهر أغسطس 1936، وهي محامية وسياسية، وكانت سيدة تونس الأولى السابقة بصفتها زوجة الرئيس الباجي قائد السبسي السابق.

ويوم الثامن من شهر فبراير 1958، تزوجت شاذلية فرحات من الباجي قائد السبسي وهي تصغره بعشر سنوات، حيث أنجبت منه أربعة أبناء: بنتان، أمل وسلوى، وولدان، محمد حافظ وخليل.

ويوم الخامس والعشرين من شهر يوليو 2019، أعلنت السلطات في تونس عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري الأصلي للتعيم بتونس، حيث حضر جنازته حينها العشرات من رؤساء وزعماء الدول حول العالم من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس .