شجار سعودي إماراتي حامي الوطيس بسبب قناة العربية

يستمر التوتر الإماراتي السعودي بين النشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بسبب ما تتناقله قناة العربية التابعة للمكلة العربية السعودية حول قتال الإمارات في اليمن.

وكانت القناة قد استخدمت وصف “قتلى” في الحديث عن جنود إماراتيين سقطوا “في ساحة العمليات” بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

وطالب الإماراتيون باستخدام وصف “شهداء”، وهاجموا القناة بسبب استخدام مصطلح “قتلى”.

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ورغم أن العربية قامت بحذف التغريدة عن حسابها الرسمي، إلا أن الهجوم الإماراتي استمر، خصوصا بعد أن أعادت القناة نشر تغريدة أخرى مستخدمة وصف “وفاة”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، طال الهجوم الإماراتي رئيس مجلس تحرير قناة العربية، عبد الرحمن الراشد، وزوجته ريما مكتبي.