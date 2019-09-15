شاهد: مصرع سائح ألماني سقط من شلال في المغرب

سقط سائح ألماني من أعلى أحد الشلالات الخطيرة في دولة المغرب أثناء رحلة سياحية كان يقوم بها ما أدى إلى وفاته على الفور.

وذكر موقع صحيفة "هسبريس" المغربية نقلا عن مصدر مطلع أن "السائح انزلقت رجله من أعلى الشلال، بعدما تجاوز لافتة تحذيرية "ممنوع المرور"، نتيجة وضعه قدمه على إحدى الصخور المبتلة بالماء".

وأضاف المصدر أن الشاب لم يمت على الفور، بل بقي حيا لدقائق، وفارق الحياة قبيل قدوم سيارة الإسعاف التي نقلت جثمانه إلى المستشفى للتشريح.

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ووفقاً لروسيا اليوم، وجهت السلطات أوامر إلى تسييج قمة شلالات أوزود تجنياً لسقوط مزيد من الضحايا لأن علامة "ممنوع المرور" غير كافية إن كنا نريد تجنب حوادث أخرى مستقبلا".