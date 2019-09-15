أول رد من نسرين طافش على هجوم ديمة الجندي

ردت الفنانة السورية نسرين طافش، على هجوم الممثلة صديقتها ديما الجندي، وذلك بعدما قالت عنها أنها صديقة مؤذية ولا تصلح لعلاقات الصداقة، وذلك أثناء استضافتها في برنامج أكلناها لباسم ياخور.

ولاحظ ان نسرين طافش لم تعلق على هجوم ديما الجندي، ولكن شاركت عبر حسابها الشخصي على الانستغرام تغريدة للفنانة شمس الكويتية، معلقة :" فعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس.

وتابعت طافش: " واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن :يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج او ابو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك، أو يبلط البحر، أو يشرب من مية البحر، أو يشربوا سم" .

يذكر أن السورية ديمة الجندي هاجمت زميلتها نسرين، بعدما أكدت بانه من المستحيل أن تقبل أي عمل قد يجمعها معها، مشيرة أثناء حلولها ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور إلى أنه لا يمكن أن تصبح نسرين طافش صديقتها لأنها مؤذية.