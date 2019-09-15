تعليق اعلامي مصري على زواج فهمي والزاهد يصدم الجمهور

علق المذيع المصري تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار الذي يعرض على شاشة فضائية النهار، على حفل زفاف الفنانين احمد فهمي وهنا الزاهد، مؤكداً :" أن الزيجات في الوسط الفني تفشل".

وقال الاعلامي تامر في برنامجه " إن غالبية مشروع الزواج في الوسط الفني تفشل وتنتهي بالطلاق بعد فترة زمنية، ولكن أتمنى ان يستمر زواجهم وربنا يهدي سرهم، لأن في زيجات بالوسط الفني لم تنجح"، وذلك أثار غضب واسع من قبل المتابعين.

وانتقد الجمهور والمتابعين تعليقه الغير منطقي، واعتبروا ان ما قاله تامر أمين غير ملائم لمناسبة سعيدة كهذه، ومؤكدين ان تصريحاته من الممكن ان تغضب الفنانة هنا زاهد وزوجها احمد فهمي، وفقاً لموقع مجلة لها .

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يشار الى أن منذ يومين أقيم حفل زفاف ملوكي للفنانين، في فندق فورسيزون نايل بلازا المطل على نهر النيل، وبحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، كريم عبدالعزيز، محمود عبد المغني، علاء مرسي، لبلبة، هشام محمد (شيكو)، بيومي فؤاد، محمد الهنيدي، دينا سمير، وكندا علوش وزوجها ، وغيرهم الكثير.