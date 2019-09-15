تفاصيل حادثة سرقة مرحاض بمبلغ 3 مليون دولار

كشفت الشرطة البريطانية، حول سرقة مرحاض مصنوع من الذهب من قبل مجموعة من اللصوص، أثناء معرض فني كان في ذاك الوقت لعرض أعمال الفنان الإيطالي ماوريتسو كاتيلان داخل قصر بريطاني.

وبحسب الشرطة، أوضحت ان المرحاض الذي سُرق مصنوع من ذهب عيار 18 قيراطاً ويحمل اسم (أمريكا) وثمنها يتراوح تحديدا بين 1.47 مليون دولار إلى 2.52 مليون دولار، وذلك كان جزءاً من معرض فني أقيم يوم الخميس لعرض أعمالة فنية للفنان الإيطالي كاتيلان داخل قصر بلينهايم البريطاني.

يذكر أن المرحاض الذهبي كان متواجد منذ سنتين في متحف سولومون غاغينهايم هو متحف معروف يقع على الجانب الشرقي من مانهاتن في مدينة نيويورك ، وتم استخدامه أكثر من مئة ألف مرة من قبل الأشخاص.

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وأكدت الشرطة أنها قامت بالقبض على رجل ستيني للاشتباه في تورطه بجريمة سرقة المرحاض، موضحةً أن اللصوص كانوا يستقلون سيارتين وقام باقتحام القصر، وأزالو المرحاض قبل الساعة الخامسة صباح يوم السبت، مما تسبب بأضرار بالغة وتسرب المياه من المكان.

ومن جهته ، صرح قصر بلينهايم الذي يعد مقر إقامة دوقات مارلبورو، وأكبر البيوت في إنجلترا، ليعبر عن حزنه وآسفه من فقدان قطعية ثمينة ومميزة كالمرحاض الذهبي، مؤكداً أنه سيتم إعادة فتح المعرض الفني يوم الأحد، وفقاً لموقع عرب 48.

المرحاض الذهبي، صُنع منذ سنتين، وهي قطعة فنية تجمع بين الجمال والوظيفية، ويستخدمها الجمهور في نيويورك، مقابل رسوم يتراوح سعرها بين 1.4 إلى 2.5 مليون دولار، ويتولى موظفو المتحف تنظيف المرحاض الذهبي وإعداده للمستخدم التالي كل 15 دقيقة تقريبا.