شاهد جيش الاحتلال يحتفل بيوم مولد وائل كفوري

دون الحساب الرسمي للناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خاصة بتهنئة الفنان اللبناني وائل كفوري بيوم مولده مع إهدائه أغنية للجيش اللبناني.

و قال أدرعي في تغريدته “كل عام وأنت بخير وائل كفوري بعيد ميلادك. بهذه المناسبة أقول أكيد أغنيتك كتبت للجيش اللبناني، وأكيد أنك تدعم أن يكون هذا الجيش هو القوة الوحيدة المسلحة في بلادك”.

وأضاف أنه لا يصح أن تقوم “منظمة إرهابية بدعم إيراني من إيران، بتقرير مصير لبنان واستخدام معسكراتها لإنتاج الصواريخ الدقيقة”، في إشارة إلى حزب الله اللبناني.

وزعم جيش الاحتلال، بداية الشهر الجاري، أن حزب الله اللبناني أنشأ مشروعا جديدا لإنتاج وتجهيز الصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع اللبنانية، وهو ما نفاه الحزب.

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وعادة ما يثير أدرعي الجدل بتغريداته التي يوجهها لفنانين عرب كان من بينهم هيفاء وهبي وإليسا وراغب علامة وعمرو دياب.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، يحاول أدرعي منذ سنوات طويلة استفزاز العرب، خاصة الفنانين، من أجل الحصول على منبر وإثارة النقاش. وكان قد تسبب في عام 2014 بازمة في “ارب ايدول” بسبب تأييده المشتركين منال موسى وهيثم الخلايلة.