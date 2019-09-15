محمد رمضان يسبب إحراج لماجد المصري

تعرض الممثل ماجد المصري، لموقف محرج سببه له الفنان محمد رمضان، قد كان يسجل مقابلة صحفية وبمجرد وقوف رمضان انصرف الصحافيين بشكل مفاجئ للتسجيل معه، و جاء ذلك أثناء حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، و الذي يقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأوضحت مصادر، أن الموقف بدأ عندما رفض ماجد المصري التسجيل مع قنوات فضائية وبعد إلحاح الصحافيين له خلال تواجد في مهرجان الفضائيات العربية وافق على ذلك، وبمجرد وقوفه معهم جاء محمد رمضان ينصرف الصحفيين من أمامه للتسجيل مع رمضان.

و في ذلك اللحظة، فقد شعر ماجد المصري بالضيق من هذا الموقف ولكن غضبه زاد مؤخرًا بعدما فوجئ بنشر الكثيرون من الحضور لهذا الموقف على منصات التواصل الاجتماعي"، وفقاً لموقع مجلة لها .

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان، كُرم خلال فعاليات مهرجان الفضائية العربية في دورته العاشرة في مصر، جائزة أفضل ممثل في الدراما العربية عن مسلسل " زلزال"، عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته : ماجد المصري وحلا شيحة وهنادي مهنا ومنى عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.