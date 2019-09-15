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تراند اليوم : مصرع ثلاثة اشخاص فى محاولة اغتيال رئيس وزراء الصومال

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مصرع ثلاثة اشخاص فى محاولة اغتيال رئيس وزراء الصومال

لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم فى محاولة اغتيال بائت بالفشل، ونجاة حسن على خيرى رئيس وزراء الصومال.

تعرض رئيس الوزراء الصومالى الى هجومين، ولقى شخص مصرعه واصيب اثنان اخرين فى الهجوم الاول ن خيري يتحدث إلى حشد كبير في مدينة مركة الساحلية، وانفجرت قنبلة يدوية، والهجوم الثانى كان ذيفة هاون، ولقى شخصين مصرعهم.

كما لقى خمسه اشخاص مصرعهم، اثر انفجار لغم بجانب الشارع الذى كانت تسير فيه سيارة تقل مسئولين محليين.

وقال مسئول في شرطة إقليم شبيلي، ويدعى مصطفى عبد الرحمن، ان الاشخاص الذين لقى مصرعهم، هم وزير التجارة الأسبق، صبرية عثمان، نائب مسؤول المالية في الإقليم، عبدالله شتاوي، وحسن بلدوس، وجندين اخرين.

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