تراند اليوم : زوج ينهى حياة زوجتة بعد اكتشاف خيانتها

زوج ينهى حياة زوجتة بعد اكتشاف خيانتها

قامت الشرطة فى دبى بالقاء القبض على زوج قتل زوجتة بعد اكتشاف خيانتها له مع شخص اخر، حيث قرر التخلص منها انتقاما لتلويث شرفه.

كان الزوج يشك فى خيانة زوجتة له، وانها على علاقة بشخص اخر، فقرر الانتقام منها وقتلها فذهب الى عملها وانتظرها بالخارج، واستدرجها الى موقف السيارات وقام بطعنها بواسطة سكين كان يخفيه فى ملابسه وفر هاربا.

وبالتحريات تبين ان السيدة تحمل الجنسية الاسيوية وتبلغ من العمر 39عاما، ومصابة بعدة طعنات قاتلة في مواقف سيارات بجوار بناية بمنطقة “القوز”، وتم القبض على الزوج المتهم الهارب، واعتقاله وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمتة فى حق زوجتة.

وقال الزوج ان حضر مع زوجتة من بلاده للعمل، ثم اكتشف ان زوجتة على علاقة بشخص اخر وتطورت العلاقة للخيانة، ووقتها قرر قتلها والانتقام منها.

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واضاف انه ذهب اليها ليستقلها من مكان عملها، ووجها بما عرفه وانها تخونه، فاكدت له خيانتها وانها تحب الرجل الاخر ولن تتركه، فانهار واخرج السكين الذى كان يخفيه فى ملابسه وقام بطعنها عدة طعنات نافذة حتى سقطت على الارض، وبعد التأكد من وفاتها فر هاربا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحاله المتهم إلى النيابة العامة في دبي بتهمة القتل العمد.

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