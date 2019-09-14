تراند اليوم : اعتقال الفنانة الايرانية صبا كمالي بسبب منشور لها على مواقع التواصل

اعتقال الفنانة الايرانية صبا كمالي بسبب منشور لها على مواقع التواصل

اعتقلت السلطات الايرانية الفنانة صبا كمالي، وذلك بعد نشرها منشور على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى تضامنت وتعاطفت فيه مع الفتاة الايرانية الذى احترقت نفسها بعد تنكرها فى زى رجل لحضور المباريات.

وبعد قيام صبا كمالي بالتعبير عن رأيها فى هذه القضية تم اعتقالها من قبل السلطات الايرانية.

الجدير بالذكر ان قامت فتاة تدعى سحر خضياري، والمعروفة باسم (الفتاة الزرقاء)، باحراق نفسها امام المحكمة بعد القاء القبض عليها فى محاولة تسلل لحضور مباراة فى زى رجل.

وخوفا من اصدار حكم بسجنها لمدة ستة أشهر، بعد القبض عليها فى محاولتها التسلل إلى احد ملاعب كرة القدم متنكرة في زي رجل، قامت باحراق نفسها امام المحكمة.

واعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم، بارسال وفد الى إيران، للقاء مع المسؤولين الكرويين الإيرانيين، للسماح للنساء الإيرانيات بحضور مباراة كمبوديا.

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