تراند اليوم : ريهام سعيد تقدم بلاغ ضد سما المصرى لنشرها فيديوهات مسيئة

ريهام سعيد تقدم بلاغ ضد سما المصرى لنشرها فيديوهات مسيئة

قامت الاعلامية المصرية ريهام سعيد، بتقديم بلاغ الى النائب العام ضد الرقصة سما المصرى، تتهمها بنشر فيديوهات تحتوى على مواد اباحية وجنسية، وتدعو الى نشر الفسق والفجور ، كما ان الفيديوهات تخالف العادات والتقاليد المصرية.

واضافت فى البلاغ ان سما المصرى، تقوم بنشر الفيديوهات الاباحية على مواقع التواصل الاجتماعى، كما انها تقوم باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة.

وقدمت ريهام سعيد اسطوانة تظهر فيها ريام سعيد، وهى تخرج لسانها وتفعل حركات جنسية، وتجلس في غرفة النوم بملابس عارية، تستعرض فيه أجزاء من جسدها، وتلاحق خروف وتتعمد السقوط أرضا بطريقة بها إيحاءات جنسية، كما انها تستعرض جسدها فى حمام سباحة.

وطالبت ريهام سعيد باحالة سما المصرى الى المحاكمة الجنائية، وكانت “ريهام” تقدمت ببلاغ ضد “سما” الخميس الماضي، لانتهاكها انتهاك حرمة حياتها الخاصة.

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