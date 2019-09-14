نتائج القبول الموحد 2019 في الأردن

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد؛ التابعة لمجلس التعليم العالي على موقعها الإلكتروني قائمة القبول الموحد، حيث تراوح الحد الأدنى لمعدل القبول بتخصص الطب للمقبولين تنافسيا بين 97.6 % إلى 97.9 %.

نتائج القبول الموحد 2019 اضغط هنـــــا

وبلغ مجموع الطلبات المقدمة للوحدة 54725، بينما بلغ عدد الطلبة الذين عدلوا على الطلبات المقدمة أو قدموا طلبات بعد إعلان نتائج الدورة التكميلية 20636 طلبا.

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وكان مجلس التعليم العالي؛ وافق الاثنين الماضي على قبول 58125 طالباً وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2019/2020.

ويشمل هذا العدد؛ طلبة الثانوية العامة في الدورتين العامة والتكميلية 2019، بالإضافة إلى 5 % المخصصة لحملة شهادة الثانوية العامة من الأعوام السابقة، و5 % المخصصة للطلبة الأردنيين المغتربين.

وكذلك 10% للمقاعد المخصصة لأبناء العشائر بمدارس البادية والمدارس ذات الظروف لخاصة، ومقاعد مخصصة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحاصلين على ثانوية عامة، ومقاعد لحملة الشهادات الأجنبية، ومقاعد للطلبة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) في العام الحالي والأعوام السابقة.