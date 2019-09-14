شاهد: مقتل مواطن في شارع العرب في لندن

شهد شارع العرب في العاصمة البريطانية لندن، جريمة مقتل شاب عربي يدعى "يوسف كريم حسن البيجاني" 17 سنة، وفقاً لما ذكرت عائلته لوسائل إعلام فى لندن.

ونشر وسائل الاعلام فيديو وتفاصيل عن الضحية والواقعة، وهو طالب يدرس إدارة الأعمال بكلية City of Westminster College ، تمهيداً للبدء العام المقبل بدراسته الجامعية، وسبب مقتله هو دفاعه عن فتاة يعرفها.

ورأى البيجاني زمرة من الشبان يتحرشون بها داخل فرع للوجبات السريعة، فحمّشته الغيرة عليها، وشمّر عن ساعديه، إلا أنهم انتفضوا وتكاتفوا عليه، بحسب ما في الفيديو ، بثه موقع صحيفة "ديلي ميل" كما ونظيرتها "ديلي ميرور" البريطانيتين، والتقطت مشاهده البالغة مدتها 29 ثانية، كاميرا للمراقبة داخل المحل.

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ويتضمن الفيديو تلاسناً بدأ عند مدخل المطعم بين البيجاني والمتحرشين، ثم احتدمت الحال وحدث انتشار لهم في الخارج عند الرصيف، حيث شهر واحد منهم أو أكثر سكينه.

وحين ابتعد عنهم البيجاني لحقوا به، إلى حيث طعنوه مرات عدة، قريباً من المدخل، فانهار نازفاً على الرصيف، وسريعاً اجتمع عليه من رغبوا باسعافه، ومعظمهم عاملون عرب في محلات ومطاعم بالشارع، في وقت لاذ الطاعنون بالفرار.

وفي وقت لاحق، وصلت سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى قريب، لم يقو فيه على جراحه من الطعنات، فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول "يا رب" بعد أكثر من 5 ساعات، بذل فيها الأطباء جهدهم لإنقاذه، إلا أنهم أرادوا شيئاً وأراد الخالق آخر.