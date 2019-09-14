كيفية الاشتراك في برنامج ذا فويس 2019 الجديد للكبار

كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن برومو الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات العالمي "تويتر"، وظهر في البرومو مشاكسات بينها وبين الفنان اللبناني راغب علامة.

للمشاركة في الموسم الجديد اضغط هنـــــا

ووردت خلال البرومو كلمات لجميع أعضاء لجنة التحكيم، فيما قالت أحلام، إنها لن تتصالح مع راغب علامة، حيث ظهر صوتها تقول: "لا صُلح مع راغب علامة".

وجاء نشر البرومو ردًّا على استفزاز راغب علامة، لها إذ اتضح أن إحدى المواهب صعدت المسرح وغنت للمطربة أحلام، فرد راغب علامة قائلًا: "غنيتي لأحلام يعني بتستفزيني".

Advertisements

وفي وقت لاحق، كشفت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع "تويتر"، عن نفس مقطع الفيديو "البرومو" وأرفقته بالتعليق ذاته الذي نشرته أحلام، وظهر فيه النجوم راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

يشار إلى أن الجمهور ينتظر ب حماس ة بداية الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس"، خاصة بعد التغيير الكبير الذي طرأ على أسماء لجنة التحكيم.

وتوقع كثيرون أن يؤثر تغيير لجنة الحكام على نسبة المشاهدة، حيث أثار خروج الفنانة إليسا والفنان عاصي من اللجنة حالة من الجدل والرفض بين الجمهور.