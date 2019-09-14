حقيقة وفاة عثمان عريوات في الجزائر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت أنباء عن وفاة الفنان الجزائري عثمان عريوات، الأمر الذي أشعل تغريدات ومنشورات النشطاء برثاء الممثل والفنان القدير.

من جهته، نفى الفنان عثمان عريوات خبر وفاته و الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، قائلا "ربي يهدي مروجي الإشاعات".

ونشر الفنان الكوميدي عريوات عبر صفحته الخاصة فايسبوك صورته قائلا: ”أنا على قيد الحياة والإعمار بيد الخالق عز وجل وكل من ساهم في نشر خبر وفاتي حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

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بدوره، أكد الممثل صالح أوقروت “صويلح”، أن عودة عثمان عريوات إلى ساحة التمثيل ليست مستحيلة ولكنها تتطلب شروطا، موضحًا أن عثمان عريوات ممثل صادق، ويحب العمل في أجواء صافية عائلية بحتة، فلا يمكنه المشاركة في أي عمل تشوبه أية شائبة، فالجانب الأخلاقي مهم حدا لأجل إقناعه بالمشاركة.

وأضاف صويلح بأنه يتمنى مشاركة عثمان عريوات في “ديو” تمثيلي يجمعهما كما كانا سابقا، مؤكدا أن عثمان عريوات ممثل ملائكي.