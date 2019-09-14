شاهد: الليث حجو يدخل على خط الخلاف بين باسم ياخور وأيمن رضا

اشتد بين النجمين السوريين باسم ياخور وأيمن رضا الخلاف، مما استدعى تدخلاً من قبل المخرج السوري الليث حجو الذي استخدم قدراته في المونتاج لجمع الفنانيّن سويةً من جديد .

فوجئنا بما قام به المخرج الشاب خاصة وأن خلاف ياخور ورضا جاء على خلفية تصريحات جدلية أطلقت من قبلهما ، ضمن برنامج أكلناه الذي يقدمه الأول ، لربما كانت جارحة بعض الشيء وإنما لا تستأهل الخلاف والمقاطعة .

لربما قصد حجو أن يذكر النجمين الكبيرين بإرثها المشترك وقدرتهما الإبداعية الكبيرة في تشخيص أدائها واللعب على تفاصيل موهبتهما ، وشكل لوحة فنية قائمة على ثوانٍ مختلفة استعارها من أجزاء مسلسل ” بقعة ضوء ” .

أراد أن يذكر رضا وياخور بأنهما من أجمل الثنائيات في الدراما السورية والعربية ، وأن البقعة انطفئت منذ انفصال أعمالهما وأن لا كوميديا بعيداً عنهما .

نشر الليث حجو الفيديو عبر احدى صفحاته الرسمية ، وأعاد به ابتساماتنا على الرغم من أن اللقطات غير مضحكة ، ولكنه لعب على وتر الشغف الذي كان يجمعنا بأعمال النجمين .

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لعل باسم ياخور وأيمن رضا يشاهدان المقطع المصور، ويشعر أن الهالة الكبيرة التي تميزهما كثنائي ، فهم على الرغم من الخلافات والآراء ووجهات النظر يبقون الثنائية الأجمل في الدراما السورية .

وفي وقت سابق، اشتدت الأزمة بين الممثلين السوريين باسم ياخور وأيمن رضا، في برنامج أكلناها و إجابته على جميع الأسئلة مبتعداً عن تناول الأكلات الغريبة، باستثناء سؤال حول من الأقرب إليه من والده.

الليث حجو مخرج سوري من مواليد حلب، وابن الممثل عمر حجو، عمل لفترة طويلة مخرج مساعد لكبار المخرجين في سوريا قبل أن يقدم مسلسله التلفزيوني الأول بقعة ضوء 2001 والذي حقق نجاحاً باهراً دفع الشركة المنتجة سوريا الدولية للإنتاج الفني إلى إنتاج 6 أجزاء.