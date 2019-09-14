تراند اليوم : الشاطئ يهدر فرصة للفوز على البطل خدمات رفح والصداقة وشباب جباليا يتعادلان

الدوري الممتاز لكرة القدم في قطاع غزة

الشاطئ يهدر فرصة للفوز على البطل خدمات رفح والصداقة وشباب جباليا يتعادلان

غزة- الخليج 365-أحمد المشهراوي

أهدر نادي خدمات الشاطئ فرصة ثمينة وغالية في متناول اليد، بالفوز على البطل خدمات رفح الذي أكمل اللقاء منقوص العدد عقب طرد حارسه، ولم يستفد كذلك من ركلتي جزاء احتسبت له، وارتضى الأزرق بنتيجة التعادل السلبية على إستاد الشهيد محمد، في افتتاح لقاءات الفريقين في الدوري العام الممتاز مع افتتاح الموسم الجديد 2019-2020.

وأقيمت المباراة خارج أسوار خدمات رفح تنفيذاً لعقوبة لجنة العقوبات بالاتحاد بنقل لعبة للأخضر خارج أرضه بسبب الشغب الذي صاحب مباراته مع اتحاد الشجاعية في كأس السوبر.





وظهر خدمات رفح بطل ثنائية الدوري والكأس بصورة باهتة، ولم يقدم المنتظر منه، ولم يبرز لاعبوه بالمستوى المطلوبـ، خاصة أنه فقد الأسبوع الماضي كأس السوبر أمام وصيفه الكأس اتحاد الشجاعية، لينال كل فريق نقطة وحيدة، يتساويان مع الأهلي الفلسطيني والهلال خلف شباب جباليا.

سيطر لاعبو الشاطئ على معظم أوقات المباراة، وكاد أن يتقدم مبكراً بعد 4 دقائق، عندما احتسب حكم اللقاء فايز عمران ركلة جزاء لصالحه، أهدرها فضل قنيطة مضيعاً فرصة التقدم، ونتيجة الضغط على المرمى الخدماتي، كثرت الأخطاء والاعتراضات، خاصة من حارس المرمى محمود الجزار الذي أبعده الحكم بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 38، بعد اعتراضه على قرار الحكم على احتساب ركلة جزاء ثانية.

وعادت الفرصة من جديد أمام الشاطئ، واحتسب عمران ركلة جزاء أخرى، لكن قائد الفريق سليمان العبيد أهدر الأخرى بغرابة بعد تصدى الحارس البديل أحمد ظهير لها في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، مالت المباراة إلى الحذر الدفاعي رغم محاولات الفريقين للتسجيل، وندم لاعبو الشاطئ على الفرصتين، بعد محاولات جديدة للخدمات، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

حكم اللقاء: فايز عمران للساحة، وساعده عدنان حنيدق، ومحمد خطاب، وعماد مرجان رابعا.

الصداقة وشباب جباليا

وانتهى لقاء الصداقة وضيفه شباب جباليا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على إستاد فلسطين الوزاري، ضمن نفس الجولة. جاءت المباراة هادئة ومتكافئة، وتقدم شباب جباليا عبر محمد عبيد في الدقيقة 13 من تسديدة قوية سكنت الشباك من داخل المنطقة، ورد الصداقة بقوة دون أن يتمكن من التعديل.

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وفي الشوط الثاني، بدا الصداقة مهاجماً، ونجح عمر أبو عبيدة للصداقة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 49، ولتبقى محاولات الفريقين قائمة، دون أن يتمكن أيهما من التسجيل.

حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده حسام الحرازين، ومحمد الغول، ومحمد أبو شهلا رابعا.

مباراتا اليوم الاثنين

ويلتقي الاثنين شباب رفـــــح وضيفه غـزة الرياضي الساعة 5 عصراً على ملعب رفح البلدي، وشباب خان يونس واتحاد خان يونس على ملعب خان يونس البلدي الساعة 6 مساءً.

انتهى

الدرجة الأولى

خدمات المغازي يتفوق على الزيتون برباعية وخدمات البريج يفوز على العطاء بثلاثية

غزة- أحمد المشهراوي

حقق نادي خدمات المغازي فوزاً كبيراً على منافسه الزيتون بنتيجة 4-2 على إستاد اليرموك، ضمن لقاءات الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى.

تقدم المغازي عبر مصطفى الهسي في الدقيقة 16، وتعادل شادي مصبح للزيتون في الدقيقة 36، قبل أن يدرك الزيتون هدف التقدم الثاني عبر محمد إسليم النتيجة في الدقيقة 45، ليدرك المغازي التعادل في الوقت الضائع عن طريق عبيدة الرجودي في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، تمكن المغازي من إحراز الهددف الثالث عبر الرجودي في الدقيقة 61 ، واختتم الهسي أهداف فريقه بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 64.

حكم اللقاء: سامح القصاص للساحة، وساعده محمد الزعانين، ومحمد اليازجي، وخالد أبو الخير رابعا.





العطاء - خدمات البريج

وفي اللقاء الثاني، قلب خدمات البريج تأخره بهدف إلى فوز ثمين على الغطاء بنتيجة 3-2 على إستاد خان يونس البلدي. رغم تقدم العطاء عبر أحمد سهمود في الدقيقة 37، وبالهدف الثاني بواسطة أسامة أبو صلاح في الدقيقة 94، إلا أن البريج أحرز ثلاثة أهداف عبر تامر مكرم في الدقيقة 48، وخالد النجار في الدقيقة 50، وبلال حمد في الدقيقة 86. لينال الجاران خدمات المغازي وخدمات البريج 3 نقاط لكل منهما.

حكم اللقاء: أشرف زملط للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، وإياد أبو عبيد، وحازم الصوفي رابعا.

مباراتا الاثنين

يلتقي اليوم الاثنين بيت حانون الأهلي، والأقصـــــى على ملعب بيت حانــون البلدي، وتختتم بلقاء خدمات النصيرات والقادسيـــــة على ملعب النصيـــرات البلدي.

انتهى