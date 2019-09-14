تراند اليوم : رحيل الأميرة دينا عبد الحميد والدة الأميرة عالية بنت الحسين

رحيل الأميرة دينا عبد الحميد والدة الأميرة عالية بنت الحسين

عمان/ الخليج 365

تُوفيت اليوم الأربعاء الأميرة دينا عبد الحميد، والدة الأميرة عالية بنت الحسين، في عمّان، عن عمرٍ يُناهز 89 عاماً.

وشارك العاهل الأُردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده والأمير الحسن بن طلال في تشييع جثمان الأميرة الهاشمية دينا، وهي زوجة سابقة للعاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، إلى مثواها في المقابر الملكية، فيما تقبّل الملك عبد الله الثاني وعدد من الأمراء وأفراد العائلة المالكة التعازي من كبار رجال الدولة الأردنيين من مدنيين وعسكريين، بعد أداء صلاة الظهر والجنازة في مسجد الحرس الملكي.

وأعلن الديوان الملكي أن التعازي ستكون في منزل الأميرة عالية بنت الحسين بمنطقة الحمر، أيام الخميس والجمعة والسبت، للنساء من الساعة 2 إلى 5 مساء، وللرجال من الساعة 6 إلى 9 مساء.