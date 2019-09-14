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تراند اليوم : ... والمستعربون يخطفون 3 شبان من بلدة العيزرية

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... والمستعربون يخطفون 3 شبان من بلدة العيزرية

القدس المحتلة/ الخليج 365 

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة الليلة، 3 شبان من بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان ، بأن عناصر القوة الخاصة (المستعربين)، اختطفوا بمركبتين (مدنيتين) الفتى شوكت خضر الشيخ (16 عاما)، وأمير ششتاوي، ومحمود عريقات، بعد أن داهموا ساحة الشهيد ياسر عرفات في وسط بلدة العيزرية.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت في وقت سابق الفتى خضر الشيخ وهو شقيق منفذ عملية باب السلسة المصاب محمد خضر الشيخ، بهدف التحقيق معه في معبر الزيتونة.

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