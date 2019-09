تردد أون سبورت الجديد 2019 On sport live المفتوحة HD _ بث المباشر

تقام اليوم الاثنين مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات ذهاب الدور 32 في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، على أرض استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

ونتابع معكم عبر وكالة سوا الاخبارية تردد قناة ” أون سبورت” مباشر ON Sport Live/ Today على تردد قناة ” أون سبورت، ضبط تردد أون سبورت hd on sport sd على النايل سات شاهد الدوري المصري 2019 الان ننشر بث تردد قناة أون سبورت الجديد ON Sport Live، اون سبورت hd on sport sd.

وتعتبر قناة أون سبورت أحد أهم القنوات المصرية الرياضية التي تقوم بنقل العديد من المباريات سواء المباريات المحلية أو المباريات التي تُقام في البطولات الأفريقية المختلفة، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري، وقد استطاعت القناة أن تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ومتابعة كبيرة من المتابعين ومحبي كرة القدم في العالم العربي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة و21:00 بتوقيت مكة المكرمة و18:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة On Sport.

تردد قناة أون سبورت الجديد 2019 القمر الصناعي نايل سات يمكن استقبل البث المباشر لقناة اون سبورت بصيغة HD، وSD من خلال التردد التالي:

تردد قناة أون سبورت الجديد 2019نايل سات: 10853 أفقي

