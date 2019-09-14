الفنان تامر حسني يوقف حفله لهذا السبب

بشكل مفاجئ، قرر المغني المصري تامر حسني، وقف الغناء أثناء حفله على ستاد القاهرة الدولي، أمس الجمعة، وذلك بسبب عدم تعامل منظمي الحفل بلطف مع الجمهور والحضور الكبير الذي فاق 60 ألف.

وطالب تامر، من منظمي الحفل للتوقف عن الغناء لمدة نصف ساعة وذلك بسبب تعاملهم واحتكاكهم بالجمهور، ودعاهم بضرورة تعاملهم بلطف أكثر، والذي أقيم على ملعب الهوكي داخل ستاد القاهرة الدولي وبحضور عدد كبير من الجمهور.

قدم العديد من اغانيه ولا سيما من ألبومه الغنائي الأخير "عيش بشوقك"، ويذكر انه قد افتتح الحفل بأغنية "يا بنت الإيه" ، وثاني أغانياته " كل مرة" وذلك وسط ألعاب نارية وتفاعل جمهوري كبير، حيث شهد الحفل حضور شخصيات عامة، وفقاً لموقع اليوم السابع.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد " الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.