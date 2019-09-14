نَتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2019 بالرقم الامتحاني pdf _ كافة المحافظات

انطلقت امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني 2019 في جميع المحافظات العراقية جميع الدراسات “العربية والتركمانية والكردية والإنجليزية” نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث أكد وزير التربية والتعليم العراقي قصي السهيل اعلان نتائج السادس الاعدادي فور الانتهاء من التصحيح.

وعقب انتهاء أعمال الامتحانات في جميع اللجان في مختلف المحافظات انطلقت مباشرة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات دفاتر الإجابات الخاصة بالطلاب، وجاري حاليا القيام بأعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة تمهيد لاعتماد النتيجة من قبل وزير التربية الدكتور قصي السهيل.

ونتابع معكم عبر وكالة سوا الإخبارية نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني العراقي و الكثير من الطلاب يبحثون عنها في جميع المحافظات العراقية حيث انتهت الامتحانات في شهر أغسطس الماضي، و بعدها على الفور بدأت عمليات التصحيح في جميع المحافظات العراقية.

وتم اعلان نتيجة كل محافظة فور الانتهاء من التصحيح، و سوف نتابع معكم نتائج السادس الاعدادي في جميع محافظات العراق الكرخ الاولى والكرخ الثانية والرصافة الاولى والثانية والثالثة، وباقي محافظات العراق، حيث أكد وزير التربية والتعليم العراقي قصي السهيل اعلان نتائج السادس الاعدادي خلال ساعات قليلة.

اقتربت نتائج السادس الاعدادي من الزهور في جميع المحافظات العراقية النظام العربي او الاسلامي او الكردي حيث يتم الآن مراجعة اجابات الطلاب بكل دقة حتى يتم اعتماد النتيجة واعلانها على جميع المواقع الانترنت لتسهيل على الطالب الوصول اليها، حيث مازالت كنترولات التصحيح تعمل فى معظم محافظات العراق و ستتم المراجعة الشاملة بعد ذلك.

موقع وزارة التربية العراقية هنــــــــا

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قناة تايجرام لإعلان النتائج هنــــــــا

لتنزيل نتائج السادس الاعدادي هنــــــــا

موقع ناجح من خلال الرابط التالي .هنــــــــا

ملف درايف بأسماء الطلاب الناجحين في الثالث المتوسط في جميع المحافظات.هـنـــــــا

الجدير بالذكر قد بدء تصحيح أوراق امتحانات الطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات، ويتم مراجعة النتائج تمهيدا وتنزيلها بشكل رسمي على رابط موقع النجاح التعليم.