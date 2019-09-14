مخرجة بريطانية تلقى حتفها على يد صديقها الغادر بهذه الفعلة

نشرت صحيفة بريطانية تفاصيل جريمة بشعة حدثت في أحد المدن البريطانية لشابة تعمل في إخراج الأفلام السينمائية قتلت بطريقة مروعة بواسطة صديقها الممثل لدواقع غير معلومة.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن الممثل البريطاني كيريل بيلوروف (32 عاما) استدرج المخرجة لوريلين جارسيا بيرتاو (34 عاما) لشقته، قبل أن يقوم بخنقها وربط قدميها ويديها خلف ظهرها عارية، ووضعها بأكياس قمامة ودفنها بالجزء الخلفي من شقتها بلندن.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيلوروف أرسل رسالة من على هاتف المخرجة السينمائية، تفيد بأنه يتنزه مع طفله، ليبعد عنه الشبهات، منوهة إلى أنه "بعدما نفذ المجرم خطته، فتح هاتفها وأرسل لصديقتها رسالة نصها: لن أتوقف عن رؤيتك أجمل وأغلى سيدة وأفضل صديقة".

ووفقاً لموقع عربي 21، أوضحت الصحيفة أن مرتكب الجريمة جلس بعدها يشاهد أفلاما إباحية على هاتف المقتولة، وكأن شيئا لم يكن، وقد اكتشفت الشرطة الجريمة بعد الإبلاغ عن تغيب المجني عليها وإجراء التحريات، وماتزال القضية مستمرة.