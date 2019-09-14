اللبناني فضل شاكر يستعد لأغنيته الجديدة

أعلن المغني اللبناني فضل شاكر، عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة عبر منصة اليوتيوب الخاصة به، وذلك بعد عودته من الاعتزال الذي استمر حوالي 7سنوات بسبب عدد من الأمور منها ما هو ديني ومنها سياسي.

وكشف الفنان فضل شاكر، أن أغنيته الجديدة تحت اسم " يا ترى"، من كلمات أحمد ماضي، الحان زياد يوسف، توزيع موسيقى زاهر ديب، من المقرر ان تطرح في الأيام المقبلة.

يذكر أنه طرح مؤخراً في هذه العام أغنية "حبيتك"، عبر قناته الرسمية، وحققت 6 مليون مشاهدة ونالت اعجاب جمهوره والمتابعين، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع علي أباظة، وفقاً لموقع الفن.

ويشار مؤخراً أن القضاء اللبناني أصدر حكم براءة، بدعوى شخصية قدمت ضده عام 2013، ولم يبرّأ من الأحكام على خلفية "أحداث عبرا"، وتشكيل عصابة مسلحة، التي صدرت من المحكمة العسكرية.