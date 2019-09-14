مدير قرطاج يوجه انتقاد شديد لجورج وسوف

وجه مدير مهرجان قرطاج الدولي التونسي مختار الرصاع، انتقاد للفنان السوري جورج وسوف ومطلقاً عليه حكم بالموت فنياً، قائلاً :"عليك أن تحافظ على صورتك فيجب ان لا تظهر بكل هذه الهشاشة".

وحول اجابته لسؤال سبب إطلاقه حكم الموت الفني للفنان جورج وسوف، فأوضح :" هل النجاحات فقط من يحددها عدد الجمهور، وجورج كنت من أكبر معجبيه ولكنه انتهي فنياً وعليه أن يحافظ على صورته أمام الناس وجمهوره، وإن أردا ان يغني فليفعل ذلك بوسط أصدقائه فقط ".

وتابع :"لست بموقع ناصح له، و لكني أتكلم من واقع خبرة طويلة في تنظيم الحفلات، ومن حقي أن أوضح رأيي بصراحة عندما أُسأل، وكوني لا أنافق، لهذا السبب لا يحبني الجميع وأتلقى دائما الشتائم من فانزات الفنانين"."

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وبشأن غناء السوري جورج وسوف في مهرجان قرطاج الدولي الذي يقام في تونس، في المستقبل، أكد مختار الرصاع باسمه مدير المهرجان أن الفنان السوري لن يشارك.

ويذكر أن وزير الثقافة السوري محمد الوزير، أقام حفل تسليم جوائز الدولة التقديرية لعام 2019 للفائزين وهم: لبانة مشوح في مجال النقد والدراسات والترجمة، والشاعر صابر فلحوط في مجال الأدب، والفنان جورج وسوف في مجال الفن، وفقاً لموقع الصبح نيوز.

عبر جورج وسوف في كلمته عن سعادته بهذا التكريم، خاصة أنه يكرم داخل بلده سورية، مؤكداً أنه يحمله في قلبه أينما حل، وفي أي دولة كان فيها، وتوجه بالشكر إلى الرئيس بشار الأسد على منحه هذه الجوائز التقديرية التي تترك أثرها العميق لدى المكرمين.