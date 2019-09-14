موعد إجازات الإمارات 2019 _ التقويم المدرسي للعام الدراسي 2019 _2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات عبر موقعها الرسمي، عن موعد إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني وإجازة نهاية العام الدراسي 2019 – 2020 للهيئة الأكاديمية والطلاب، على أن يبدأ دوام الهيئة الأكاديمية يوم 25 أغسطس المقبل بينما يبدأ دوام الطلبة في الأول من سبتمبر.

وأوضح التقويم المدرسي للعام الدراسي 2019 / 2020 الذي نشرته وزارة التربية والتعليم بالإمارات أن عدد أيام الدراسة الفعلية سيكون حوالي 185 يومًا، وسوف تبدأ إجازة الهيئة الأكاديمية يوم 22 ديسمبر 2019 حتى 2 يناير 2020 بواقع عشرة أيام إجازة فقط.

في حين أن تبدأ إجازة الطلاب يوم 15 ديسمبر المقبل وحتى 9 يناير 2020 بواقع 20 يوم، على أن يتم استئناف الدراسي في الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يناير 2020 للهيئة الأكاديمية و 12 يناير للطلبة على أن يستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 70 يومًا كاملًا.

موعد بداية الدراسة في الإمارات 2019 – 2020

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وسوف تبدأ إجازة الربيع ولمدة 10 أيام كاملة بدءًا من يوم 29 مارس المقبل وتنتهي يوم 9 أبريل، و خمسة أيام للهيئة الأكاديمية بدءًا من 29 مارس حتى 2 أبريل، أما بخصوص الفصل الدراسي الثالث 2019 – 202 فسوف يبدأ في الخامس من أبريل للهيئة الأكاديمية و 12 أبريل للطلبة وتستمر حتى 9 يوليو 2020 للهيئة و 2 يوليو للطلاب على أن تستمر مدة الدراسة شهرين و 20 يومًا

التقويم المدرسي للعام الدراسي 2019 _2020