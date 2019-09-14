زوجة ترامب تثير الجدل بهذا الفستان

أثارت صورة نشرتها ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتقادات شديدة من قبل المتابعين، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وظهرت ميلانيا في الصورة ترتدي فستانا يحمل رسما لأحد برجي التجار العالمية اللذين استهدفا في أحداث سبتمبر، وعلقت على الصورة بعبارة "لن ننسى أبدا".





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ويظهر على الفستان من الخلف تطريز لشكل مستطيل وعمودي، مع نتوء بارز من الجانب العلوي، ما أوحى لكثير من المعلقين بأنه رسم يجسد أحد البرجين المستهدفين بطائرة. وفق "روسيا اليوم".

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشمان، تأويلات المتفاعلين مع الصورة بـ "السخيفة"، داعية إياهم إلى التركيز على أمور أهم.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي تعرضت في وقت سابق لانتقادات مماثلة بعد ارتدائها لمعطف كتبت عليه عبارة "أنا لا أكترث... فهل تكترثون؟"، أثناء زيارتها لمركز حدودي يقيم فيه أبناء مهاجرين.