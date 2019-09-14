تراند اليوم : سائق التاكسى المتحرش بـ فتاة اسيوط تم القبض عليه

سائق التاكسى المتحرش بـ فتاة اسيوط تم القبض عليه

فتاة اسيوط التى قامت بنشر رقم التاكسى الذى تحرش صاحبه بها وهى داخل التاكسى بالفاظ غير مليقة وخارجة وعندما توقف التاكسى فى اشارة المرور اسرعت بالنزول وقامت بتصوير رقم التاكسى .

الفتاة عندما عادت الى منزلها قامت بنشر رقم التاكسى على صثفحتها بالفيس بوك كى تحذر الفتيات والنساء من صاحب التاكسى الذى تحرش بها حتى لايتعاملوا معه.

لم تعلم ان الشرطة تراقب الفيس بوك ولم تعلم ان بهذه السرعة سيتم القبض على المتهم خلال 12 ساعة من النشر ..

وبعد ما تم القبض عليه بمعرفة مديرية الامن باسيوط تم التوصل للفتاة واخطارها بالحضور الى قسم الشرطة لتتعرف على السائق ، وهناك تعرفت عليه وواجهته بكل مافعله معها وقامت الشرطة بتحرير محضر رسمى بتهمة التحرش بفتاة وتم تحويل المحضر الى النيابة لتستكمل الاجراءات القانوية وتم حبس المتحرش على ذمة القضية.

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