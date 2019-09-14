تراند اليوم : محمد الننى  يتورط  فى ” فضيحة تحرش ” بالصور ننشر التفاصيل

محمد الننى يتورط فى ” فضيحة تحرش ” بالصور ننشر التفاصيل

لاعب الكرة المصرى محمد الننى المعار من نادى ارسنال الانجليزى الى نادى ببشكتاش التركى .

قد تعرض الى هجمة عنيفة عليه اجتاحت كل مواقع السوشيال ميديا بحسب مانشرتة صحيفة “فاناتيك” التركية اليومية بالصور .

قامت عارضة الازياء ” بيرين جويني ” بنشر صور المحادثات التى دارت بينها وبين محمد الننى وكلها عبارة عن رسائل تحرش صدرت من اللاعب الى نجمة انستقرام وعارضة الازياء التركية.

وقالت فى تفاصيل مانشرته ان تلك الرسائل يرجع عمرها الى قبل التحاق اللاعب ينادى ببشكاتش التركى باسابيع .

وننشر للقراء صورة المحادثات التى تم نشرها بالصحيفة التركية.

Advertisements

واضافت الصحيفة ان الننى البالغ من العمر 27 عاما قد تورط فى فضيحة تحرش جنسية قبل شهر من انضمامة الى فريق ببكستاش التركى .

واوضحت الفتاة فى تغريدة لها على صفحتها بموقع الصور انستقرام انها كثيرا ماتتعرض لمضايقات من لاعبى الكرة وان الننى ليس هو فقط الذى يراسلة ويتحرش بها لكن هناك مجموعة اخرى وتطالبهم بالابتعاد عنها وهددت بفضحهم .

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصه لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القسم اضغط هنـــــــــــــا

برشلونة ضد ارسنال تفاصيل المباراة الكاملة والننى وقصته مع المدرب

موعد والقنوات الناقله لقمة ليفربول والارسنال فى الدورى الانجليزى