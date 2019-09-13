الاكثر متابعة اليوم - صور منى الغضبان بطلة الفيديوهات الجنسية مع منى فاروق وشيما الحاج الفيديو الاباحى مع خالد يوسف ومعلومات عن منى الغضبان

اعلنت النيابة منذ قليل القبض على سيدة اعمال فى قضية الفيديو الاباحى مع خالد يوسف ويتم نشر صور منى الغضبان بطلة الفيديوهات الجنسية مع منى فاروق وبعض المعلومات عنها.

صور منى الغضبان متهمة الفيديوهات الجنسية مع منى فاروق وشيما الحاج الفيديو الاباحى مع خالد يوسف ومعلومات عن منى الغضبان

القت قوات الامن على متهمة جديدة فى قضية الفيديوهات الجنسية التى تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعى

والتى كانت قد بدأت بفيديو منى فاروق وشيما الحاج الاباحى مع المخرج خالد يوسف كما وصل مراسلين

ليتم الكشف عن المتهمة الجديدة فى القضية بالظهور فى الفيديو الجديد الجنسى منى الغضبان والتى تعمل

فى مجال التنمية البشرية وتسائل رواد التواصل الاجتماعى عن صور منى الغضبان بطلة الفيديوهات الجنسية.

اوضح حساب منى الغضبان انها حاصلة على شهادة ليسانس الحقوق بالاضافة الى دكتوراه في الصحه النفسيه

من جامعه نيويورك الولايات المتحده الأمريكية

كما انها سفيرة في الاكاديمية الدولية للتنمية الذاتية للدكتور صلاح الراشد وتعمل لايف كوتشينيج في العلاقات

وايضا مدربة في الوعى الأنثوى وخبيرة في التفكير الاواعى و استشارى علاقات زوجية وأسرية ونفسية

كما انها ممارس معتمد لعلم البايجومترى (طاقة الأشكال الهندسية) للعالم الدكتور المهندس إبراهيم كريم

و مدرب معتمد في البرمجة اللغوية والعصبيةNLPمن المركز الكندى بمونتريال

صور منى الغضبان المتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية الجديدة مع المخرج خالد يوسف

صور منى الغضبان المتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية الجديدة مع المخرج خالد يوسف

صور منى الغضبان المتهمة فى قضية الفيديوهات الجنسية الجديدة مع المخرج خالد يوسف

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