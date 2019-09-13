تراند اليوم : مذيعة تسخر من هيفا ماجيك – فيديو

تهاجم المذيعة الإيرانية مي العيدان أي أحد بسبب وبدون سبب، تشتم، تسب، تقذف المحصنات، ولا تترك أحدًا بحاله.

هاجمت منذ ساعات المغنية وخبيرة التجميل، هيفا ماجيك ونشرت فيديو مأخوذًا من فيلم نجم الكوميديا، محمد هنيدي (عسكر في المعسكر)، يظهر فيه الممثل صلاح عبد الله مع زوجته كوريا، المعروف أنها ممثلة متحوّلة من ذكر إلى أنثى، وقالت: (هيفا ماجيك وربيع).

من جهة أخرى، هاجمت نجمة (ذا فويس) العراقية دموع تحسين، مي العيدان التي سخرت من وزنها، وقالت في فيديو نشرته منذ ساعات: (اعتقد انك نسيتي او نسيتي أي شيء ايجابي سويناه من أجلك مو مغصوبين ومو مجبورين وما في شيء يجبرنا أن ندعم احد الا يكون صاحب موهبة وانت صاحبة موهبة بس للاسف مو انت صاحبة شخصية).

سليمان البرناوي-الجزائر