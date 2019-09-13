تراند اليوم : رابط حساب بيرين جويني عبر انستقرام بعد فضيحة النني - بيرين جونى

تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية يوم الجمعة 13 / 9 / 2019 رابط حساب beren guney instagram انستقرام بيرين جونى عارضة الأزياء التركية بعد فضيحة رسائل التحرش التي نشرتها للدولي المصري محمد النني نجم أرسنال الانجليزي المعار إلى نادي بشكتاش التركي.

وقالت عارضة الأزياء التركية بيرين جويني إن المصري محمد النني بعث لها رسائل "تحرش" عبر حسابها في انستقرام، فيما لم يرد نجم بشكتاش التركي حديثا على هذه الاتهامات التي تداولها النشطاء بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

بيرين جوني انستقرام اضغط هنا

وعلق الناشط المصري علي راضي على الصور المتداولة قائلا : "واضح من الشات المنتشر بخصوص محمد الننى، أن البنت التركية هى اللي بدأت بالكلام معاه.. وهو كانت معظم ردوده مقتضبة جدًا بلاش هبـد بقي وتأليف، وفى ناس بتحاول تشبه النني بـ وردة رغم أن الأخير معروف أنه عيل مش مظبوط من زمان جدًا".

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محمد النني يبلغ من العمر 27 سنة حيث ولد يوم الحادي عشر من شهر يوليو 1992، حيث بدأ حياته الكروية في صفوف نادي القرن الأهلي المصري قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب وهو في السادسة عشرة من عمره.

انتقل محمد النني بعدها إلى صفوف فريق بازل السويسري ولعب إلى جانب محمد صلاح نحم وهداف ليفربول الانجليزي حاليا، حيث انضم في وقت لاحق إلى ارسنال الانجليزي وقدم معه أداء جيدا في الموسم الأول قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ الأمر الذي اضطر الأخير إلى اعارته.

ويلعب محمد النني في صفوف المنتخب المصري لكرة القدم منذ سنوات، على الرغم من عدم تقديمه الأداء الكافي معه إلا أنه ما زال يتواجد بصفة أساسية، وكانت أولى أهدافه مع الفراعنة في مرمى جامايكا سنة 2014.