تراند اليوم : شاهد فيديو فضيحة عفاري الجديد كامل

نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 13 / 9 / 2019 فيديو فضيحة عفاري "عفراء"، وذلك عقب تداول فيديو فضيحة ميثاء محمد ومشاعل الشحي بوقت وجيز من خلال المنصات الاجتماعية.

وذكرت إحدى الناشطات في موقع التواصل تويتر إن ميثة محمد وخليفة المعمري وايمان الفلامرزي وعنود ميم وديزاين وعفراء "عفاري" جميهم نشرت فضائح لهم عبر المنصات الاجتماعية اعتبارا من أمس الخميس حيث يواصل الجميع البحث عنها لغاية اللحظة.

ونشر ناشط مقطع فيديو قال فيه : "من ساعات طلعت علينا فضائح بنات إماراتيات"، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو قيامهن بنشر صورهن من خلال مواقع التواصل ما يدفع الجميع للحديث عنهن بهذا الشكل الحالي.

وأشار إلى أن المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل جرى تصويرها من قبل صاحباتها بشكل مباشر، مستنكرا قيامهن بنشر فيديوهات جديدة وهن يبكين ما يدفع الجميع إلى تداولها والبحث عنها بغرض الشهرة وكسب المتابعين الجدد.

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بدوره، قال عبدالله علي بن حاتم من خلال مقطع فيديو نشره : "لماذا البعض إذا رأى مصيبة أو فضيحة لشخص ثاني ينشرها ويحاول أنها توصل ويستهزأ بهذه الفضائح"، داعيا الجميع إلى التوقف عن نشر وتداول هذه المقاطع كون الانسان يخطيء ويصيب ولا احد معصوم عن الخطأ.

ووجه الناشط عبدالله إلى متابعيه رسالة قال فيها : "هل ترضون أن يتم تداول هذه المقاطع الفاضحة إذا كانت لأحد من أقاربك"، لافتا إلى أن القانون في البلاد يعاقب كل شخص يقوم بنشر هذه الفيديوهات ومثل هذه الأمور.

فيديو فضيحة عفاري عفراء جرى نشره من قبل الآلاف من المتابعين في مواقع التواصل فيسبوك وانستقرام وتويتر، حيث لاقى رفضا كبيرا من قبل النشطاء، حيث اعتبروه أنه يمثل إهانة واستخفاف بعقول الذين يتابعونهن من خلال المنصات والشبكات الاجتماعية المختلفة.