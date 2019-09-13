تراند اليوم :  سبحانك ربتنا ميريام كلينك جل جلالك..تعليق احد المتابعين  على صورتها العارية

سبحانك ربتنا ميريام كلينك جل جلالك..تعليق احد المتابعين على صورتها العارية
سبحانك ربتنا ميريام كلينك الفنانة الاباحية اللبنانية تنشر صورة عارية لها على صفحتها بموثع الصور ” انستقرام ”
وتنهار عليها التعليقات .
معظم التعليقات كانت تقول ” هو هو هو هو ” اشارة الى لجوء ميريام الى معاشرة الحيوانات جنسيا وتقوم بتصوير نفسها مع الحيوانات وتنشر الصور على صفحتها .
فتفضح نفسها بنفسها ،
كل التعليقات قد تكون مقبولة برغم بشاعتها لكن اجرم تعليق الذى قال فيه احدهم ” سبحانك ربتنا ميريام كلينك جل جلالك ”
واليكم التعليقات والصورة كما هى منشورة على صفحتها الرسمية .
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Photo credit @samisamahaphotography
Make up @patrickchalhoubbeautylounge
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اشهد ان لا اله الا انتي
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wolosolo_12
سبحانك ربتنا ميـريام كلينك جل جلالك
1w
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maya_k_ataallah
ملكة الاغراء
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wolosolo_12
هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو
1w
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loaey.s.a1992
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهو هوهوهوهوهوهوهوهوهوهو كلنا كلاب تحت جزمتك
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hishamnssar
شو وضع التعليقات