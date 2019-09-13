تراند اليوم :  سبحانك ربتنا ميريام كلينك جل جلالك..تعليق احد المتابعين  على صورتها العارية

سبحانك ربتنا ميريام كلينك جل جلالك..تعليق احد المتابعين على صورتها العارية



سبحانك ربتنا ميريام كلينك الفنانة الاباحية اللبنانية تنشر صورة عارية لها على صفحتها بموثع الصور ” انستقرام ”

وتنهار عليها التعليقات .

معظم التعليقات كانت تقول ” هو هو هو هو ” اشارة الى لجوء ميريام الى معاشرة الحيوانات جنسيا وتقوم بتصوير نفسها مع الحيوانات وتنشر الصور على صفحتها .

فتفضح نفسها بنفسها ،

كل التعليقات قد تكون مقبولة برغم بشاعتها لكن اجرم تعليق الذى قال فيه احدهم ” سبحانك ربتنا ميريام كلينك جل جلالك ”

واليكم التعليقات والصورة كما هى منشورة على صفحتها الرسمية .

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myriamklinkk

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Photo credit @samisamahaphotography

Make up @patrickchalhoubbeautylounge

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myriam.klink.lovers

اشهد ان لا اله الا انتي

1w

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wolosolo_12’s profile picture

wolosolo_12

سبحانك ربتنا ميـريام كلينك جل جلالك

1w

maya_k_ataallah’s profile picture

maya_k_ataallah

ملكة الاغراء

1w

wolosolo_12’s profile picture

wolosolo_12

هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو

1w

loaey.s.a1992’s profile picture

loaey.s.a1992

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهو هوهوهوهوهوهوهوهوهوهو كلنا كلاب تحت جزمتك

1w

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hishamnssar

شو وضع التعليقات

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