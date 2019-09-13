تراند اليوم : طبيب مصرى يقع فى غرام ممرضه ويعاشرها جنسيا

طبيب مصرى يقع فى غرام ممرضه ويعاشرها جنسيا

طبيب مصثرى بعد ما وقع فى غرام ممرضته الجميلة وعاشرها جنسيا اكثر من مرة وعندما حملت منه طلبت منه الزواج لكنه رفض.

وكانت التحقيقات التى تمت فى واقعة الاعتداء الجنسى المتكرر من طبيب مصرى بمحافظة الغربية ” مدينة طنطا” الذى قام بعملية اجهاض احدى الممرضات والقاء الطفله فى القمامة امام احد المساجد .

وكان قد ارتبط بعلاقة غرامية طويلة بينه وبين الممرضه وصلت الى معاشرتها جنسيا مرارا وتكرا وفى النهاية ظهر عليها الحمل لكنه وعدها ان يخلصها من الحمل لكنه رفض الزواج منها .

ورفض الطبيب البالغ من العمر 63 عاما الاعتراف بجريمته واكتشفت التحقيقات ان العلاقة بينهما بدأت منذ مايزيد عن عام ونصف بين الطبيب والممرضه البالغة من العمر 39 عاما .

وبعد بلوغ الحمل 6 اشهر بدأت تقلق الممرضة مخافة افتضاح امرها وراحت تطلب من الطبيب الاعتراف بطفله باى شكل من الاشكال حتى لو عن طريق الزواج العرفى ، لكن الطبيب رفض ذلك وانكر صلته بالحمل الذى ببطنها وراح يتهمها اتهامات توحى انها تعاشر اخرين جنسيا والحمل ليس منه.

وعندما ابدأت تحس بالالم من جراء محاولات اجهاضها عن طريق الطبيب دون ان تدرى الممرضه بما بذلك اتصلت به فاحضرها بسيارته للعيادة وقام بوضع الطفل بالحضانه لعدم اكتمالة 9 اشهر وتم وضع الطفل فى الحضانه لمدة اسبوع وبعد ذلك اخذ الطفل فى كيس وتركه امام احد المساجد الكبرى فجرا وهو مازال حيا وعند خروج المصليين من المسجد عثروا على الطفل وابلغوا الشرطة التى تولت التحقيق فى الواقعة .

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وتم تحرير الواقعة فى المحضررقم 7067 إداري قسم ثان طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الحادث.

وتعرفت الشرطة على الجانى من خلال الاسورة الموجودة فى يد الطفل المولود والتى كتب عليها اسم المستشفى وتوصلت الشرطة للطبيب الجانى وهناك اعترف بجريمته وتم تحرير المحضر السابق وتم عرضه على النيابه لاتمام الاجراءات القانونية اللازمة .

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