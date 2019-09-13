حقيقة تسمم محمد علي في اسبانيا - وفاة محمد علي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مساء اليوم الخميس 12 سبتمبر/ أيلول، انباء عن تسمم محمد علي رجل الأعمال والمُمثل مصري مما أدى إلى وفاة رجل الاعمال المعروف بعد نقله لاحدى المشافي في اسبانيا.

ولم ترد تأكيدات من المصادر الرسمية أو الحسابات الخاصة تفيد بـ وفاة الممثل محمد علي بعد تسممه في اسبانيا حيث تبقى هذه الأنباء مجرد اشاعات لحين ورودها عبر وسائل الاعلام المعروفة في مصر.

الفنان محمد علي هو رجل أعمال ومُمثل مصري، وُلد في 18 يناير، 1978. التحق بورشة لدراسة التمثيل قبل أن يشارك في فيلم القشاش عام 2013، واتجه بعدها للمشاركة في إنتاج فيلم المعدية الذي شارك في التمثيل فيه أيض

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وأثارت سلسلة من الفيديوهات نشرت قبل أيام اتهم فيها محمد علي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار قادة الجيش المصري بالفساد جدلا بعد انتشارها على نطاق كبير

وقال محمد علي أنه غادر مصر إلى إسبانيا، وادعى أنه تلقى تهديدات من "المخابرات"، مضيفا أن سبب مغادرته إلى إسبانيا هو أن الجيش لم يسدد له مستحقات مالية بقيمة نحو 10 ملايين دولار.

على الرغم من ذلك، لم يقدم محمد علي أي وثائق تثبت صحة كلامه، وقال إنه لم يكن يستطيع أن يتحدث عن كل هذه الأمور أثناء وجوده داخل مصر لأنه كان سيتعرض إما للسجن أو القتل على، حد وصفه.