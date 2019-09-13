تراند اليوم : فتاة تقتل شقيقتها وتحرق جثتها بالبنزين فى دمشق

فتاة تقتل أختها وتحرقها بالبنزين فى دمشق

جريمة مروعة شهدتها مدينة التل فى ريف دمشق، حيث تم العثور على فتاة تبلغ من العمر عشر اعوام، مدفونة داخل حفرة ترابية وملفوفة بأكياس نايلون ومشوهة بالكامل.

وتبين ان الجثة لفتاة من مدينة دوما في العقد الثاني من عمرها، ومحترقة بالكامل وملفوف حول عنقها كبل كهربائي، وتم قتلها بواسطة شقيقتها ساره وزوجة والدها، والجريمة تم ارتكابها داخل منزل الضحية فى مدينة التل فى ريف دمشق.

وتم ضبط المتهمتين ساره وزوجة والدهما، وبمواجهة المتهمة ساره اعترفت بارتكاب الجريمة البشعة، وانها قامت بضرب شقيقتها بزجاجة على رأسها حتى سقطت، ثم قامت زوجة والدها بضربها مرة اخرى بواسطة مكواة حتى فارقت الحياة، وغرقت فى دمائها.

واضافت شقيقة الضحية، ان بعد وفاة شقيقتها تم خنقها بسلك كهربائى، وقامت زوجة والدها بسكب البنزين على الجثة وحرقها حتى تختفى معالمها، ثم نقلوا الجثة مع أثاث منزلي بواسطة سيارة مأجورة دون علم سائقها، بعد لفها بسجادة كبيرة، ودفنوها فى خندق ترابى بمدينة دوما.

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