تفاصيل وفاة الشيخ حسين كوراني في مشافي بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس، بـ وفاة الشيخ حسين كوراني في إحدى مشافي العاصمة اللبنانية بيروت، والذي يعتبر من المنظّرين الأساسيين لنشأة حزب الله اللبناني.

ولد الشيخ حسين بن الحاج محمد قاسم الكوراني في عام 1955، وهو عالم دين شيعي، تأثّر بفكر حزب الدعوة الإسلامي في البدايات، ثم انضم إلى صفوف حزب الله اللبناني، حيث أعلن اليوم الخميس عن وفاة حسين كوراني.

وتعلم الشيخ حسين كوراني القراءة والكتابة والقرآن في كتاتيب قريته ثم دخل المدرسة الرسمية في ياطر ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق عام 1963م، بدأ بالدراسة الحوزوية في النجف مبكراً، حيث كان عمره لا يتجاوز الثالثة عشر.

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وترك حسين كوراني النجف في أواخر الستينيات عام 1969، متجها لإيران حيث تأثّر بأفكار السيد الخميني وثورته الإسلامية. وبقي هناك إلى سنة 1975، وفق وسائل الإعلام اللبنانية.

واستقر حسين كوراني لمدة سنة ونصف تقريباً في بلدة الشرقية، ثم عاد لمواصلة دراسته في إيران حيث بقي هناك إلى بدايات اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، حيث أبعدته سلطات الشاه فرجع إلى لبنان.

وعاد حسين الكوراني إلى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، حيث أشرف على الإذاعة العربية في الأهواز، وعندما افتتحت الإذاعة العربية في طهران انتقل إلى طهران وعمل في القسم العربي من الإذاعة الإيرانية.