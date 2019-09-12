قصة الشاب احمد مجدي تشعل مواقع التواصل في مصر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى قصة شاب فى اولى كلية طب جامعة المنصورة يدعى أحمد مجدى، غرق في أحد شواطئ دمياط الجديد دون محاولات انتشال جثمانه.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #انقذوا_احمد_مجدى وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وجاءت التعليقات على موقع تويتر: "في حالة غرق من امبارح الساعة ٥ المغرب في شاطئ دمياط الجديدة ومفيش فرق إنقاذ نزلت لحد دلوقتي تدور عليه".

وفي تغريدة أخرى جاء فيها: "موضوع إنه مرمي في البحر لوحده بدون أي محاولة لانقاذ لحد دلوقتي والله اغلى بحاله عايش ولا ميت بجد حاجة تحزن ربنا يكون في عون أهله و أصحابه إللي متمسكين بحبل أمل دايب ، بس ربنا قادر على كل شيء و إن شاء الله خير".

كما نُشرت تغريدة جديدة: "زميلنا في أولى طب المنصورة غرق إمبارح ف دمياط من 5 المغرب ولحد دلوقتي مفيش أى فرق إنقاذ نزلت تدور عليه واللى بيدور الأهالى بس، لو سمحتو ادعوله وفعلوا الهاشتاج".