تراند اليوم : فضيحة تلاحق المخرج المصري أحمد السبكي

لاحقت المخرج المصري احمد السبكي، اليوم الخميس، فضيحة اعلامية بعد اعتقال نجليه بتهمة حيازة المخدرات، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل.

وألقت قوات الأمن القبض على كريم وخالد، نجلي المخرج الشهير، بعد العثور معهما على مخدر الكوكايين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي في العاصمة القاهرة.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحفية: "إن نجلي المخرج كان بحوزتهما 3 غرامات من مخدر الكوكايين، حيث تم اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل في القاهرة لبدء التحقيقات معهما".

وبدأت الواقعة رسميًا، باشتباه كمين أمني تابع لقسم قصر النيل بسيارة ملاكي داخلها شابان، وتبين أنهما نجلا المخرج السينمائي وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 جرامات كوكايين.